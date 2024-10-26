Боксер Кудряшов победил бразильца Родригеса на турнире в Москве
Россиянин Дмитрий Кудряшов победил бразильца Фернандо Родригеса на прошедшем в Москве турнире по боксу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Поединок завершился в третьем раунде. Кудряшов отправил Родригеса в нокдаун, а затем нокаутировал соперника.
Дмитрию Кудряшову 38 лет, боксер выступает в тяжелом весе. На профессиональном ринге спортсмен одержал 27 побед, в том числе 26 нокаутом, потерпев при этом шесть поражений.
Ранее россиянин Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru