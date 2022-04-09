Бой между Исмаиловым и Шлеменко перенесли на август

Дата поединка между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко перенесена на август. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лигу RCC.

Отмечается, что причиной стала операция на колене, которую перенес Исмаилов. Точное число проведения боя в августе пока не называется.

Изначально встречу спортсменов планировалось провести в июле в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Спорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры