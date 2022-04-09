Бой между Исмаиловым и Шлеменко перенесли на август

Дата поединка между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко перенесена на август. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лигу RCC.

Отмечается, что причиной стала операция на колене, которую перенес Исмаилов. Точное число проведения боя в августе пока не называется.

Изначально встречу спортсменов планировалось провести в июле в Екатеринбурге.

