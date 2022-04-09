Бой между Исмаиловым и Шлеменко перенесли на август
9 апреля 202200:50
Дата поединка между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко перенесена на август. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лигу RCC.
Отмечается, что причиной стала операция на колене, которую перенес Исмаилов. Точное число проведения боя в августе пока не называется.
Изначально встречу спортсменов планировалось провести в июле в Екатеринбурге.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- Алиханов: санкции ЕС не повлияют на транзит грузов с основной территории РФ в Калининград
- Пентагон заявил, что стремится избежать эскалации с РФ при поддержки Украины
- Utair планирует впервые открыть прямые рейсы из Грозного в Баку и Ереван
- ЦБ подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров
- ЕС ввел санкции против руководителей ТАСС, ВГТРК и «Московского комсомольца»
- Британцам рекомендовали не летать российскими авиалиниями из-за вопроса безопасности
- ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту
- Псаки не подтвердила возможность поставок нефти из Венесуэлы
- Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции ЕС при оплате российского газа в рублях
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов рэпера Face и журналиста Марка Фейгина
8 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru