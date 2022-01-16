Биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира

Первый результат показал француз Кентен Фийон-Майе. Дистанцию 12,5 км он прошел за 31 минута 30,6 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Логинов, стартовавший 32-м, отстал от лидера на 8,8 секунды, сделав один промах. На третьем месте оказался белорусс Антон Смольский (+13,1; 2).

Следующий этап Кубка мира состоится с 20 по 23 января в итальянском Антхольце с мужской индивидуальной гонки.

