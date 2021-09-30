«Барселона» второй раз подряд проиграла в Лиге чемпионов

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Ранее 15 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» с таким же счетом.

Голы реализовали Дарвин Нуньес (3-я и 79-я минуты) и Рафаэл Силва (69).

Испанский футбольный клуб «Барселона» второй раз подряд потерпел поражение в Лиге чемпионов, проиграв португальской «Бенфике».

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