«Барселона» второй раз подряд проиграла в Лиге чемпионов
30 сентября 202100:27
Испанский футбольный клуб «Барселона» второй раз подряд потерпел поражение в Лиге чемпионов, проиграв португальской «Бенфике».
Счет игры составил 3:0 в пользу португальского клуба.
Голы реализовали Дарвин Нуньес (3-я и 79-я минуты) и Рафаэл Силва (69).
Ранее 15 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» с таким же счетом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru