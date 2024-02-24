Аршавин рассказал, планирует ли работать тренером после получения лицензии
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин пока не определился, будет ли работать футбольным тренером после получения соответствующей лицензии, передает ТАСС.
«Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у [Ивана] Шабарова в молодежной сборной. В принципе мне все нравилось. Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное - получить лицензию», - сказал Аршавин.
Аршавин сейчас проходит обучение на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС). На данный момент он занимает пост заместителя генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию.
Ранее Аршавин в ходе открытия международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «помочь Газпрому» создать футбольный симулятор, аналогичный игре FIFA, но уже с российскими лигами и «сборной регионов». По мнению Аршавина, это поддержало бы интерес детей и молодежи к футболу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru