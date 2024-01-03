Аршавин назвал Головина лучшим российским футболистом в 2023 году
Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной РФ Андрей Аршавин заявил, что считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом в 2023 году.
«Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю», - сказал Аршавин в беседе с ТАСС.
Футболист считает, что 27-летний Головин показывает хорошую игру в «Монако».
Головин начал выступать за «Монако» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей и стал автором пяти голов.
Ранее Головин поддержал призыв главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина уезжать в европейские чемпионаты, передает «Радиоточка НСН».
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