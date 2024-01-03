Аршавин назвал Головина лучшим российским футболистом в 2023 году

«Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю», - сказал Аршавин в беседе с ТАСС.

Футболист считает, что 27-летний Головин показывает хорошую игру в «Монако».

Головин начал выступать за «Монако» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей и стал автором пяти голов.

Ранее Головин поддержал призыв главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина уезжать в европейские чемпионаты, передает «Радиоточка НСН».

