Аршавин назвал Сперцяна и Кордобу лучшими игроками первой части сезона РПЛ

Заместитель генерального директора петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин назвал лучших игроков первой части текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит портал Metaratings.

«Сочи» будет тренировать экс-главный тренер сборной Испании Роберто Морено

Аршавин выделил двух игроков «Краснодара» - Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Также он отметил молодого полузащитника «быков» Никиту Кривцова.

Сперцян провел 18 матчей в текущем сезона РПЛ. Полузащитник забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами.

Кордоба сыграл в 16 матчах. На его счету восемь мячей и две результативные передачи.

Полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал претендентом на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуФутболАндрей Аршавин

Горячие новости

Все новости

партнеры