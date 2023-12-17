Аршавин назвал Сперцяна и Кордобу лучшими игроками первой части сезона РПЛ

Аршавин выделил двух игроков «Краснодара» - Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Также он отметил молодого полузащитника «быков» Никиту Кривцова.

Сперцян провел 18 матчей в текущем сезона РПЛ. Полузащитник забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами.

Кордоба сыграл в 16 матчах. На его счету восемь мячей и две результативные передачи.

Полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал претендентом на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

