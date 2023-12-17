Аршавин назвал Сперцяна и Кордобу лучшими игроками первой части сезона РПЛ
Заместитель генерального директора петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин назвал лучших игроков первой части текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит портал Metaratings.
Аршавин выделил двух игроков «Краснодара» - Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Также он отметил молодого полузащитника «быков» Никиту Кривцова.
Сперцян провел 18 матчей в текущем сезона РПЛ. Полузащитник забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами.
Кордоба сыграл в 16 матчах. На его счету восемь мячей и две результативные передачи.
Полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал претендентом на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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