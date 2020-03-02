Английский футболист Старридж дисквалифицирован за ставки

Как пишет агентство, Старридж нарушил правила ставок, рассекретив своему брату внутреннюю информацию о своем трансфере в «Севилью» из «Ливерпуля». Инцидент произошел в 2018 году.

Футболисту также был предъявлен штраф в размере 150 тысяч фунтов стерлингов



