Английский футболист Старридж дисквалифицирован за ставки

Экс-нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Даниэль Старридж дисквалифицирован на четыре месяца за ставки. Такое решение было принято Апелляционной комиссией Футбольной ассоциации Англии, сообщает Интерфакс.

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Как пишет агентство, Старридж нарушил правила ставок, рассекретив своему брату внутреннюю информацию о своем трансфере в «Севилью» из «Ливерпуля». Инцидент произошел в 2018 году.

Футболисту также был предъявлен штраф в размере 150 тысяч фунтов стерлингов


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