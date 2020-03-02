Английский футболист Старридж дисквалифицирован за ставки
2 марта 202021:17
Экс-нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Даниэль Старридж дисквалифицирован на четыре месяца за ставки. Такое решение было принято Апелляционной комиссией Футбольной ассоциации Англии, сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, Старридж нарушил правила ставок, рассекретив своему брату внутреннюю информацию о своем трансфере в «Севилью» из «Ливерпуля». Инцидент произошел в 2018 году.
Футболисту также был предъявлен штраф в размере 150 тысяч фунтов стерлингов
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