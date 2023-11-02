Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Париже

Занимающий пятое место в рейтинге ATP россиянин встречался с 60-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Матч продлился один час и пять минут и завершился победой Рублёва со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).

Ранее в следующий круг «Мастерса» в Париже вышел россиянин Карен Хачанов, обыгравший соотечественника Романа Сафиуллина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

