Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Париже
Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже.
Занимающий пятое место в рейтинге ATP россиянин встречался с 60-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Матч продлился один час и пять минут и завершился победой Рублёва со счётом 6:3, 6:3.
В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).
Ранее в следующий круг «Мастерса» в Париже вышел россиянин Карен Хачанов, обыгравший соотечественника Романа Сафиуллина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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