Рублев квалифицировался на итоговый турнир АТР благодаря отказу Джоковича
Российский теннисист Андрей Рублев сумел попасть на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине. Вторая ракета РФ квалифицировался на соревнования после самоотвода Новака Джоковича.
Представитель Сербии заявил, что не сможет приехать в Турин из-за травмы. 37-летний теннисист 24 раза побеждал в турнирах «Большого шлема». Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Рублев сейчас располагается на девятой строчке чемпионской гонки ATP.
Сейчас у россиянина достаточно очков, чтобы сохранить эту позицию вне зависимости от выступления на текущей неделе. В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь спортсменов, которые показали лучшие результаты в текущем году.
Ранее на итоговый турнир квалифицировался Даниил Медведев. Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в Турине. Призовой фонд составляет 15,2 миллиона долларов США.
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