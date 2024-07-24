Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры

Американский город Солт-Лейк-Сити объявлен столицей зимних Олимпийских игр 2034 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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Выборы столицы 27-ой зимней Олимпиады прошли в рамках 142-й сессии МОК в Париже. За столицу штата Юта высказались 83 члена комиссии, против проголосовали только шестеро.

Отмечается, что Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры уже во второй раз в своей истории. Ранее Олимпиада проводилась здесь в 2002 году, неофициальный командный зачёт возглавила команда Норвегии, выигравшая 13 золотых медалей.

Ранее участники сессии МОК выбрали французские Альпы в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
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