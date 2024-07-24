Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры
Американский город Солт-Лейк-Сити объявлен столицей зимних Олимпийских игр 2034 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Выборы столицы 27-ой зимней Олимпиады прошли в рамках 142-й сессии МОК в Париже. За столицу штата Юта высказались 83 члена комиссии, против проголосовали только шестеро.
Отмечается, что Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры уже во второй раз в своей истории. Ранее Олимпиада проводилась здесь в 2002 году, неофициальный командный зачёт возглавила команда Норвегии, выигравшая 13 золотых медалей.
Ранее участники сессии МОК выбрали французские Альпы в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам
- Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера
- Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры
- Марио Фернандес покинул «Зенит»
- Французские Альпы выбрали в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года
- Голикова: число курильщиков в России сократилось на половину
- Космонавт Артемьев рассказал, когда Россия уйдет с МКС
- Криминальную драму с Кириллом Кяро и Марком Эйдельштейном представят в Выборге
- Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
- Короткометражку о детстве одной из «Бурановских бабушек» снимут в Удмуртии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru