Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры

Выборы столицы 27-ой зимней Олимпиады прошли в рамках 142-й сессии МОК в Париже. За столицу штата Юта высказались 83 члена комиссии, против проголосовали только шестеро.

Отмечается, что Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры уже во второй раз в своей истории. Ранее Олимпиада проводилась здесь в 2002 году, неофициальный командный зачёт возглавила команда Норвегии, выигравшая 13 золотых медалей.

Ранее участники сессии МОК выбрали французские Альпы в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».