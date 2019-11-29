«Черная пятница» московской недвижимости: Торги на понижение

Департамент города Москвы по конкурентной политике принимает заявки на участие в торгах со снижением цен на недвижимость. По словам руководителя департамента Геннадия Дёгтева, «черная пятница», которая весьма успешно разрекламирована маркетологами, не может быть в привычном смысле использована для продажи городских объектов, однако, она позволяет привлечь внимание к такому непривычному виду торгов как публичное предложение.

Сегодня порядка 24 объектов столицы доступны для приобретения через механику снижения цены в ходе аукциона. Размеры публичных предложений варьируются от 17 до 700 квадратных метров. Стартовые цены представлены в диапазоне от 1 млн рублей и до 29 млн рублей.

«Участники аукционов смогут приобрести машино-места, нежилые помещения, а также два объекта с земельными участками площадью 0,1 и 0,75 гектаров», - уточнил Дёгтев.