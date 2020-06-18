В центре Москвы сдается 200 кв метров подвала XX века
В доме на Большом Казенном переулке, дом 8, строение 2 сдается подвальное помещение площадью 201 кв метр. Отмечается, что объект имеет свободное назначение в использовании. Само кирпичное здание построено в 1914 году и сохранило исторический фасад.
«Дом находится в престижном районе столицы, в шаговой доступности от метро «Курская», что обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность лота. Начальная цена за годовую аренду помещения составляет чуть больше 3 млн рублей», - уточнил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Кроме этого, организатор торгов – Департамент Москвы по конкурентной политике – выставил на аукцион всего восемь помещений в Басманном районе. Цены годовой аренды лотов варьируются согласно площади от 68,4 тыс до 3 млн рублей (от 14,4 до 353,4 кв метров). При этом три помещения можно арендовать по стоимости 1 тыс рублей за 1 кв метр. Подробнее узнать про предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что столица выставила на публичные торги подвальное помещение в доме на Саввинской набережной. Лот свободного назначения имеет площадь 89,5 кв метров и находится в пешей доступности от метро «Киевская».
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