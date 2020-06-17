На Саввинской набережной в Москве продают подвал

Столица выставила на публичные торги подвальное помещение в доме на Саввинской набережной. Лот свободного назначения имеет площадь 89,5 кв метров и находится в пешей доступности от метро «Киевская».

По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объект в одном из самых престижных районов столицы можно приобрести «по очень выгодной цене – начальная цена продажи лота составляет 11,4 млн рублей.