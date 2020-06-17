На Саввинской набережной в Москве продают подвал

Столица выставила на публичные торги подвальное помещение в доме на Саввинской набережной. Лот свободного назначения имеет площадь 89,5 кв метров и находится в пешей доступности от метро «Киевская».

По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объект в одном из самых престижных районов столицы можно приобрести «по очень выгодной цене – начальная цена продажи лота составляет 11,4 млн рублей.

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«В среднем участники таких аукционов приобретают объект на 25% дешевле начальной стоимости. Кроме того, помещение находится в хорошем техническом состоянии и оснащено необходимыми коммуникациями», - уточнил Щербаков.

Оставить заявку на участие в публичных торгах можно до 8 июля. Определят победителя уже 16 июля. Подробнее о проведении торгов и лоте можно узнать на инвестиционном портале города Москвы. Организатором аукциона выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.

Ранее НСН сообщала, что коммерческие площaди в историческом здaнии нa Петровке можно купить по сниженной стaвке.


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ФОТО: A.Savin Wikipedia
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