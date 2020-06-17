На Саввинской набережной в Москве продают подвал
Столица выставила на публичные торги подвальное помещение в доме на Саввинской набережной. Лот свободного назначения имеет площадь 89,5 кв метров и находится в пешей доступности от метро «Киевская».
По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объект в одном из самых престижных районов столицы можно приобрести «по очень выгодной цене – начальная цена продажи лота составляет 11,4 млн рублей.
«В среднем участники таких аукционов приобретают объект на 25% дешевле начальной стоимости. Кроме того, помещение находится в хорошем техническом состоянии и оснащено необходимыми коммуникациями», - уточнил Щербаков.
Оставить заявку на участие в публичных торгах можно до 8 июля. Определят победителя уже 16 июля. Подробнее о проведении торгов и лоте можно узнать на инвестиционном портале города Москвы. Организатором аукциона выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.
Ранее НСН сообщала, что коммерческие площaди в историческом здaнии нa Петровке можно купить по сниженной стaвке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- Пушков подтвердил возможность передачи Карелии Финляндии при Горбачеве
- Мишустин отменил 450 устаревших актов времён СССР и РСФСР
- США доставили на Украину противотанковые комплексы Javelin
- Юг и Балтика: В АТОР назвали основные маршруты россиян этим летом
- Медведев рассказал о воздействии на Россию трёх экономических шоков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru