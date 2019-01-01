В Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы» в третий раз примет участие Ананья Камбодж. Уточняется, что такую популярность в рамках этого проекта принесла 14-летней школьнице активная гражданская позиция, журналистский професионализм, а также разнообразная просветительская деятельность у себя на родине.

По словам Камбодж, именно спортивному и культурному развитию детей необходимо уделять особое внимание.

«Я всегда считала, что необходимо уделять особое внимание спортивному и культурному образованию детей. В этом важность Девяти ценностей, продвигаемых программой «Футбол для дружбы»: они вдохновляют детей развиваться на футбольном поле и в жизни», – рассказала школьница.

Сообщается, что после возвращения с программы «Футбол для дружбы» в прошлом году Камбодж стала Послом доброй воли стран БРИКС. Кроме того, она приняла участие в нескольких крупных проектах в Индии.

Программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром», официальным партнёром Лиги Чемпионов UEFA. Ежегодно для участников проекта проводятся занятия в Школе девяти ценностей. Уточняется, что многие из них после участия в проекте «Футбол для дружбы», запускают собственные социальные проекты.

Финальные мероприятия проекта пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

