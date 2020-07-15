Москва сдаст в аренду подвальное помещение победителю аукциона

Нежилое помещение в центре Москвы площадью 78,7 кв. м. сдадут в аренду победителю аукциона. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подвальное помещение свободного функционального назначения расположено по адресу 1-й Колобовский переулок, дом 13/14/2, строение 4 в пешей доступности от метро «Трубная». Здание построено в 1917 году.

Начальная цена годовой аренды – чуть более 793 тысяч рублей (10 077 рублей за кв.м.).

Заявки на торги принимаются до 4 сентября. Аукцион запланирован на 10 сентября.

