Москва сдаст в аренду подвальное помещение победителю аукциона
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».
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Нежилое помещение в центре Москвы площадью 78,7 кв. м. сдадут в аренду победителю аукциона. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подвальное помещение свободного функционального назначения расположено по адресу 1-й Колобовский переулок, дом 13/14/2, строение 4 в пешей доступности от метро «Трубная». Здание построено в 1917 году.
Начальная цена годовой аренды – чуть более 793 тысяч рублей (10 077 рублей за кв.м.).
Заявки на торги принимаются до 4 сентября. Аукцион запланирован на 10 сентября.
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