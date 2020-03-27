На Портале поставщиков зафиксирована рекордная закупка

На Портале поставщиков зафиксирована рекордная для него закупка в 319 позиций. Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что столь высоким показателям способствовал, год назад введенный, электронный каталог. За это время электронный каталог сумел подтвердить свою эффективность и количественными, и качественными показателями. Ведь именно благодаря ему удалось систематизировать данные, а поиск продуктов стал еще более удобным.