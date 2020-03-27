На Портале поставщиков зафиксирована рекордная закупка

На Портале поставщиков зафиксирована рекордная для него закупка в 319 позиций. Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что столь высоким показателям способствовал, год назад введенный, электронный каталог. За это время электронный каталог сумел подтвердить свою эффективность и количественными, и качественными показателями. Ведь именно благодаря ему удалось систематизировать данные, а поиск продуктов стал еще более удобным.

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При этом, электронный каталог является не только важной частью Портала поставщиков, но и всей московской цифровой экосистемы для бизнеса. Сейчас идет работа над интеграцией каталога с платформой Московского инновационного кластера. Таким образом, ресурсы будут дополнять друг друга, что даст еще больше возможностей для столичных предпринимателей.

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ФОТО: Управление внешних коммуникаций и связей со СМИ Департамента города Москвы по конкурентной политике
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