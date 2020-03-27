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На Портале поставщиков зафиксирована рекордная закупка
19 марта 202017:35
Редакция НСН
На Портале поставщиков зафиксирована рекордная для него закупка в 319 позиций. Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что столь высоким показателям способствовал, год назад введенный, электронный каталог. За это время электронный каталог сумел подтвердить свою эффективность и количественными, и качественными показателями. Ведь именно благодаря ему удалось систематизировать данные, а поиск продуктов стал еще более удобным.
При этом, электронный каталог является не только важной частью Портала поставщиков, но и всей московской цифровой экосистемы для бизнеса. Сейчас идет работа над интеграцией каталога с платформой Московского инновационного кластера. Таким образом, ресурсы будут дополнять друг друга, что даст еще больше возможностей для столичных предпринимателей.