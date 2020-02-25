Москва продает более 500 машино-мест
Департамент столицы по конкурентной политике выставил на аукцион 571 машино-место. При этом, лоты можно приобрести тремя способами – аукцион на повышение цены, без объявления стоимости и через публичное предложение. Таким образом, у участника торгов появляется возможность не только через обычный аукцион стать владельцем машино-места, приобретя его напрямую у города, но и предложить цену самостоятельно, а также «сбить» стоимость до 50% от его первоначальной цены.
Лоты, участвующие в торгах, представлены на инвестиционном портале столицы и располагаются во всех районах Москвы. Самое большое число машино-мест выставлено на торги в Юго-Западном административном округе города – 270 единиц. Более 100 штук участники аукционов смогут приобрести на территории Восточного административного округа, чуть менее 60 единиц – в Северо-Западном административном округе.
Ранее НСН сообщала, что сразу пять земельных участков под коммерческую застройку в пределах старой Москвы выставлены на открытые аукционы. По итогам торгов на севере, юго-востоке, западе и северо-востоке столицы появятся новые общественные комплексы, спортивные объекты, автосервисы и торговые центры.
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