Москва продает более 500 машино-мест

Лоты, участвующие в торгах, представлены на инвестиционном портале столицы и располагаются во всех районах Москвы. Самое большое число машино-мест выставлено на торги в Юго-Западном административном округе города – 270 единиц. Более 100 штук участники аукционов смогут приобрести на территории Восточного административного округа, чуть менее 60 единиц – в Северо-Западном административном округе.

Ранее НСН сообщала, что сразу пять земельных участков под коммерческую застройку в пределах старой Москвы выставлены на открытые аукционы. По итогам торгов на севере, юго-востоке, западе и северо-востоке столицы появятся новые общественные комплексы, спортивные объекты, автосервисы и торговые центры.



