«Мегафон» расширил продажу сим-карт онлайн

«Мегафон» расширил продажу сим-карт с саморегистрацией. Их можно приобрести на Tmall или в интернет-магазине оператора и активировать в любое удобное для абонента время. Сим-карты из интернет-магазина МегаФона доставляются бесплатно за один день. Также сим-карты «Мегафона» с саморегистрацией можно приобрести в онлайн-магазинах «Связной», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.



«Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией. Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими», - поясняет отмечает коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.