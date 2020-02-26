МегаФон первым в России запустит международный 5G-роуминг

Абоненты МегаФона в зарубежных поездках смогут воспользоваться самой быстрой технологией беспроводной связи. Это единственный российский оператор, который предоставляет международный 5G-роуминг.

Первой страной, где абоненты МегаФона могут воспользоваться услугами 5G, стала Румыния. Оператор заключил роуминговое соглашение с телекоммуникационной группы Orange, у которой сеть 5G покрывает такие города как Бухарест, Брашов, Ясы и Клуж-Напока. Стоимость услуг для российских пользователей будет такой же, как для роуминга в обычных сетях 3G и 4G, отмечают в компании.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», - считает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Телекоммуникационная группа Orange оказывает услуги мобильной связи в 23 странах мира, используя один из самых распространенных диапазонов сети пятого поколения C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц).

«Безусловно, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в запуске новых услуг роуминга для абонентов МегаФона, которыми они смогут воспользоваться в сети Orange», – отметил старший директор по маркетингу мобильных решений связи Orange International Carriers Седрик Гонин.

Воспользоваться сетью 5G пользователи смогут в зависимости от модификации их смартфонов. Например, обладают такими возможностями следующие гаджеты: Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G и Vivo Nex3 5G.

В свою очередь аналитик FintechLab Сергей Вильянов отметил, что в прошлом году операторы не раз демонстрировали тестовые зоны 5G, а в крупных городах России уже установлено оборудование, необходимое для полноценного развертывания 5G-сети.

«Но, к сожалению, сохраняется сложная ситуация с выделением частот для нового поколения связи. Отечественным операторам навязывают диапазон, отличающийся от того, который используют коллеги в Европе и Азии (3,4-3,8 ГГц (C-Band). Это может привести к тому, что у нас будет «своё» 5G, требующее специальных версий смартфонов, планшетов и других устройств, которые не заработают при поездке за границу», - констатировал эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в преддверии Нового года российские путешественники получили возможность бесплатно общаться и пользоваться интернетом в поездках. Уникальное предложение на туристическом рынке появилось, благодаря соглашению, заключённому МегаФоном и крупнейшей в мире тревел-платформой Booking.com. В каждый день проживания в гостинице абоненту оператора стал доступен час бесплатных звонков и 1 Гб интернета.

