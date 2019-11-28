На торги выставили нежилое помещение в центре Москвы

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на электронный аукцион нежилое помещение в здании на Старой Басманной улице.

Помещение площадью 201,2 кв. м располагается на третьем этаже здания 1912 года постройки в десяти минутах ходьбы от станции метро «Курская» по адресу: Старая Басманная улица, дом 7, строение 2.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, здание находится в удовлетворительном состоянии, несмотря на то, что было построено ещё в дореволюционный период.

«Здание имеет свободное назначение, а также все необходимые инженерные коммуникации. Кроме того, расположение в центре Москвы всегда привлекательно для потенциальных покупателей. В среднем, аукционы по продаже подобных объектов в центре города собирают до семи инвесторов», - отметил Дёгтев.

Преимуществами помещения директор по развитию и консалтингу Key Capital Эвелина Ишметова считает востребованную локацию и его хорошее состояние.

«Локация отлично подойдёт для частного офиса, владельца которого не смущает расположение внутри двора. Близость двух станций метро, в шаговой доступности находится сад имени Баумана, что несомненно является преимуществом. К минусам можно отнести кабинетную планировку помещения, это накладывает некую специфику по использованию объекта», - отметила Ишметова.

Начальная цена лота – 40,5 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 4 декабря. Торги пройдут 12 декабря.

Ознакомиться с лотовой документацией можно по ссылке.

