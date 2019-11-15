Звездному адвокату понравилась идея депутатов делить имущество супругов по-новому
Сергей Жорин в эфире НСН высказался о позитивных инициативах депутатов Госдумы, связанных с имуществом разводящихся супругов.
Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в нижнею палату российского парламента законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов, сообщает RT.
Как прокомментировал документ Крашенинников, в настоящее время имущество супругов рассматривается как набор отдельных объектов, из-за этого суды многократно рассматривают споры о разделе имущества одних и тех же супругов.
В случае принятия законопроекта имущество сможет рассматриваться в качестве единого объекта, а его раздел будет проходить в рамках одного разбирательства.
Адвокат Сергей Жорин в эфире НСН отметил, что в депутатских инициативах увидел много позитивного.
«Поскольку я практикуюсь в сфере семейного права, могу сказать, что существует много проблем, связанных с разделом имущества, особенно когда этого имущества много. Эти инициативы в общей своей массе полезны. В частности, полезно внесение изменений в закон о банкротстве: чтобы один супруг не страдал от банкротства другого, когда набраны долги. Конечно, эти инициативы не решат весь комплекс проблем, связанный с разделом имущества, но движение осуществляется в правильном направлении», - отметил адвокат.
Сергей Жорин обратил внимание на попытку установить наказание за преднамеренное сокрытие имущества одним из супругов в ущерб другой стороны.
«Мне особенно понравилось инициатива, которая аналогична норме о дележе наследства. Уточню: если один из наследников попытался вывезти или утаить часть наследственной массы, то его могут признать недостойным наследником и лишить всего. Такая же норма напрашивается в Семейный кодекс. Допустим, если супруг начинает выводить имущество в ущерб другой стороны и это вскрывается, то это должно влиять на его долю. Прежде было бы для них напополам, а теперь, к примеру, ему за попытку утаить минус 25 – 30%. Сейчас, если супруга поймали за тем, что он пытался украсть – он просто возвращает то, что пытался украсть, никакого наказания ему не следует. Если я правильно понял, в предложенных инициативах как раз есть и предложение эту историю отрегулировать. Это позитивный шаг», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что российский футболист Денис Глушаков после громкого развода в феврале этого года, требует от бывшей супруги Дарьи денежной компенсации на 204 миллиона рублей. Он уже подал иск в суд, его интересы отстаивает Сергей Жорин.
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