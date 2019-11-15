Звездному адвокату понравилась идея депутатов делить имущество супругов по-новому

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в нижнею палату российского парламента законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов, сообщает RT.

Как прокомментировал документ Крашенинников, в настоящее время имущество супругов рассматривается как набор отдельных объектов, из-за этого суды многократно рассматривают споры о разделе имущества одних и тех же супругов.

В случае принятия законопроекта имущество сможет рассматриваться в качестве единого объекта, а его раздел будет проходить в рамках одного разбирательства.

Адвокат Сергей Жорин в эфире НСН отметил, что в депутатских инициативах увидел много позитивного.

«Поскольку я практикуюсь в сфере семейного права, могу сказать, что существует много проблем, связанных с разделом имущества, особенно когда этого имущества много. Эти инициативы в общей своей массе полезны. В частности, полезно внесение изменений в закон о банкротстве: чтобы один супруг не страдал от банкротства другого, когда набраны долги. Конечно, эти инициативы не решат весь комплекс проблем, связанный с разделом имущества, но движение осуществляется в правильном направлении», - отметил адвокат.