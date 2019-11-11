Футболист Глушаков подал иск в суд к бывшей жене на 204 млн рублей

Российский футболист Денис Глушаков после громкого развода в феврале этого года, требует от бывшей супруги Дарьи денежной компенсации на 204 миллиона рублей. Он уже подал иск в суд, сообщил телеканалу «360» адвокат Глушаковой Сергей Жорин.

Спортсмен настаивает, что бывшая благоверная слишком много рассказала публично о его личной жизни и тем самым оскорбила его честь и достоинство. Кроме того, футболист рассчитывает вернуть свои затраты на бракоразводный процесс.

В августе Никулинский районный суд Москвы принял решение о разделе совместно нажитого имущества Глушаковых в равных долях. Кроме того, футболиста обязали выплачивать алименты в размере одной трети всех своих доходов. Дополнительно Денис обязан выплачивать бывшей жене 100 тысяч рублей в месяц на их младшую дочь до достижения её трёхлетнего возраста.

