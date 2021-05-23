Умерла актриса театра и кино Нина Шацкая

Вдова народного артиста России Леонида Филатова заслуженная артистка страны Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни.

Об этом сообщает сообщила РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра на Таганке.

Причина смерти артистки не уточняется.

Большую часть творческой жизни Нина Шацкая работала в Театре на Таганке, а затем — в Содружестве актеров Таганки. С 2003 года также сотрудничала со «Школой современной пьесы».

На ее счету помимо театральных киноработы в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Чрезвычайное поручение», «Контрабанда» и других.

Нина Щацкая с 2003 года оставалась вдовой после смерти мужа Леонида Филатова.

Ранее стало известно, что умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

