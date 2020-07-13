Зоозащитник: Прокуратура волокитит дела по жестокому обращению с животными
Полиции не дает возбуждать уголовные дела по статье о жестоком обращении с животными Прокуратура. Об этом во время пресс-конференции в НСН заявила руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.
«Большинство наших дел волокитит Прокуратура. Работники ведомства не стесняясь об этом говорят. Тому есть ряд примеров. Отказных материалов огромное количество», - сказала зоозащитник.
Ранее первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов сообщил, что более 1 тысячи животных забрали москвичи домой из приютов с начала 2020 года.
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