Зоозащитник: Прокуратура волокитит дела по жестокому обращению с животными

Полиции не дает возбуждать уголовные дела по статье о жестоком обращении с животными Прокуратура. Об этом во время пресс-конференции в НСН заявила руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«Большинство наших дел волокитит Прокуратура. Работники ведомства не стесняясь об этом говорят. Тому есть ряд примеров. Отказных материалов огромное количество», - сказала зоозащитник.

Ранее первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов сообщил, что более 1 тысячи животных забрали москвичи домой из приютов с начала 2020 года.

