Золотов: на фоне мятежа Пригожина росгвардейцы «сдали заначки женам»
27 июня 202315:45
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что во время мятежа Евгения Пригожина росгвардейцы «готовы были умереть».
По его словам, по этой причине они «сдали все свои заначки жёнам», однако потом об этом пожалели.
Ранее Золотов заявил, что информация о подготовке мятежа поступала «из стана Пригожина» до событий 24 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Президент РФ Владимир Путин заявил, что принимавшие участие в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», фактически остановили гражданскую войну.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru