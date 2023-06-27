Золотов: на фоне мятежа Пригожина росгвардейцы «сдали заначки женам»

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что во время мятежа Евгения Пригожина росгвардейцы «готовы были умереть».

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По его словам, по этой причине они «сдали все свои заначки жёнам», однако потом об этом пожалели.

Ранее Золотов заявил, что информация о подготовке мятежа поступала «из стана Пригожина» до событий 24 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принимавшие участие в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», фактически остановили гражданскую войну.

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ФОТО: глава МВД Владимир Колокольцев и Главнокомандующий Внутренними войсками МВД России Виктор Золотов Фото: РИА Новости
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