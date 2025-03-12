Журналистке Кеворковой назначили штраф и освободили

Как сообщает РИА Новости, сторона обвинения запрашивала для неё шесть лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей. Защита журналистки, в свою очередь, утверждала о необходимости оправдания по одному эпизоду, и не связанного с тюрьмой наказании по второму.

В итоге Второй западный окружной военный суд ограничился лишь штрафом в 700 тысяч рублей. При этом было учтено время, проведённое Кеворковой в СИЗО, поэтому сумму снизили до 600 тысяч рублей.

Ранее Второй западный окружной военный суд признал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) виновной в оправдании терроризма, заочно назначив ей 6,5 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

