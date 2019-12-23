Журналистка из Ямала опровергла увольнение из-за вопроса Путину

23 декабря 201922:57

Журналистка ОГТРК "Ямал-Регион" Алиса Яровская опровергла распространившуюся в российских СМИ информацию о том, что ее уволили после заданного вопроса Владимиру Путину на конференции.

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Как Яровская сообщила агентству РИА Новости, она уволилась по собственному желанию. Причины своего решения журналистка агентству не озвучила.

Напомним, итоговая пресс-конференция президента Путина состоялась 19 декабря. Журналистка Яровская задала вопрос о планах участия федеральной власти при строительстве моста через Обь, который должен связать города Салехард и Лабытнанги.

На странице Facebook у Яровской отмечено, что в ОГТРК "Ямал-Регион" она работает с конца марта текущего года.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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