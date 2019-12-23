Журналистка из Ямала опровергла увольнение из-за вопроса Путину
Журналистка ОГТРК "Ямал-Регион" Алиса Яровская опровергла распространившуюся в российских СМИ информацию о том, что ее уволили после заданного вопроса Владимиру Путину на конференции.
Как Яровская сообщила агентству РИА Новости, она уволилась по собственному желанию. Причины своего решения журналистка агентству не озвучила.
Напомним, итоговая пресс-конференция президента Путина состоялась 19 декабря. Журналистка Яровская задала вопрос о планах участия федеральной власти при строительстве моста через Обь, который должен связать города Салехард и Лабытнанги.
На странице Facebook у Яровской отмечено, что в ОГТРК "Ямал-Регион" она работает с конца марта текущего года.
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