Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск по статье УК
17 июля 202412:04
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (признан в РФ иноагентом). Соответствующие данные появились в базе ведомства.
Как отмечается в базе розыска, журналист-расследователь разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса.
Минюст России признал Захарова иноагентом в октябре 2021 года, позже журналист сообщил, что уехал в Лондон.
Ранее МВД объявило в розыск экс-ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФНС заблокировала счета актера Павла Прилучного в трех банках
- Труппа Большого театра покажет в Мариинке балет «Пиковая дама»
- Алаудинов: Для завершения СВО в 2024 году есть все предпосылки
- Умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
- Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск по статье УК
- СМИ: Экс-главу подмосковной Шатуры Артюхина задержали в Подмосковье
- Минэнерго: Энергопотребление на юге России впервые превысило зимние максимумы
- СМИ: Германия в два раза сократит помощь Украине в 2025 году
- Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки о покушении на Трампа
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала в регионах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru