Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск по статье УК

Как отмечается в базе розыска, журналист-расследователь разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса.

Минюст России признал Захарова иноагентом в октябре 2021 года, позже журналист сообщил, что уехал в Лондон.

Ранее МВД объявило в розыск экс-ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), напоминает «Свободная пресса».

