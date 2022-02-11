Журналист Сафронов и защита завершили ознакомление с делом о госизмене

Обвиняемый в государственной измене журналист, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов и его защитники официально завершили ознакомление с материалами уголовного дела. Они подписали соответствующий протокол, сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов (внесен в РФ в реестр иноагентов).

Однако, как подчеркнул защитник, фактически ознакомиться со всеми материалами не представлялось возможным в связи с «беспрецедентным давлением, противозаконных действий следователей и ограничения сроков процедуры». Подписывая протокол, у защитников не приняли ряд ходатайств, в том числе о прекращении дела.

Поперек горла, поэтому посадим. Дело адвоката Павлова

Адвокаты настаивают на закрытии дела на том основании, что в материалах расследования не конкретизировано, какие именно «секретные» сведения Сафронов якобы передал за рубеж, а также когда и для кого он их собирал. Кроме того, журналист, в любом случае, не имел допуска к государственной тайне, а все данные для своих публикаций в СМИ получал из открытых источников.

Также не конкретизирован источник получения «незаконного дохода» и его механизм.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и отправлен в СИЗО «Матросская тишина». Своей вины он не признаёт и считает, что уголовное дело сфабриковано в связи с его журналистской деятельностью.

В апреле 2021 года адвоката Ивана Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова. Защитник покинул Россию, объяснив, что запреты, наложенные в рамках уголовного дела, сделали его работу невозможной. После этого Павлова объявили в розыск и присвоили ему статус «иностранного агента».

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
ТЕГИ:ЗащитаУголовное ДелоИван Сафронов
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