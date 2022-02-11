Журналист Сафронов и защита завершили ознакомление с делом о госизмене

Адвокаты настаивают на закрытии дела на том основании, что в материалах расследования не конкретизировано, какие именно «секретные» сведения Сафронов якобы передал за рубеж, а также когда и для кого он их собирал. Кроме того, журналист, в любом случае, не имел допуска к государственной тайне, а все данные для своих публикаций в СМИ получал из открытых источников.

Также не конкретизирован источник получения «незаконного дохода» и его механизм.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и отправлен в СИЗО «Матросская тишина». Своей вины он не признаёт и считает, что уголовное дело сфабриковано в связи с его журналистской деятельностью.

В апреле 2021 года адвоката Ивана Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова. Защитник покинул Россию, объяснив, что запреты, наложенные в рамках уголовного дела, сделали его работу невозможной. После этого Павлова объявили в розыск и присвоили ему статус «иностранного агента».

