Журнал Time снова поместил на обложку Дональда Трампа
19 января 202521:56
Журнал Time в снова раз поместил на обложку избранного президента США Дональда Трампа. Новую обложку издание представило в соцсетях.
На новой обложке Трамп сметает бумаги с рабочего стола в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее Time уже делал обложки с Трампом и даже назвал его "человеком года", сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru