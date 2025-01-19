Журнал Time снова поместил на обложку Дональда Трампа

Журнал Time в снова раз поместил на обложку избранного президента США Дональда Трампа. Новую обложку издание представило в соцсетях.

Журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком года 2024»

На новой обложке Трамп сметает бумаги с рабочего стола в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее Time уже делал обложки с Трампом и даже назвал его "человеком года", сообщает НСН.


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:TimeСШАДональд Трамп

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