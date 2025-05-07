СМИ: Школьник попытался поджечь пункт полиции в Подмосковье

Двенадцатилетний ребенок попытался поджечь полицейский пункт в Железнодорожном (Московская область), сообщил Telegram-канал Baza.

Суд признал подростков виновными в диверсии в Кузбассе

Уточняется, что полицейские самостоятельно потушили возгорание и задержали подростка. При допросе ребенок признался, что его заставили совершить преступление телефонные мошенники, сейчас он содержится в отделе полиции.

Ранее суд в Кемеровской области признал троих подростков виновными в диверсии и содействии диверсионной деятельности и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до шести лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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