СМИ: Школьник попытался поджечь пункт полиции в Подмосковье
Двенадцатилетний ребенок попытался поджечь полицейский пункт в Железнодорожном (Московская область), сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что полицейские самостоятельно потушили возгорание и задержали подростка. При допросе ребенок признался, что его заставили совершить преступление телефонные мошенники, сейчас он содержится в отделе полиции.
Ранее суд в Кемеровской области признал троих подростков виновными в диверсии и содействии диверсионной деятельности и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до шести лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Школьник попытался поджечь пункт полиции в Подмосковье
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru