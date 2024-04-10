Жителя Липецкой области осудили на девять лет за попытку поджога военного аэродрома

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Липецкой области Всеволода Куликова к девяти годам заключения по делу о покушении на госизмену, попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома, попытке присоединиться к террористической организации «Легион "Свобода России"» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

На выездном заседании суд признал 19-летнего Куликова виновным в совершении инкриминируемых преступлений.

«Путем частичного сложения наказаний подсудимому... назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет в колонии строгого режима», — отметила пресс-секретарь Ирина Жирнова.

Кроме того, Куликову назначили один год ограничения свободы, пишет Ura.ru. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину. При вынесении вердикта суд учел ряд смягчающих обстоятельств: явку с повинной, содействие раскрытию и расследованию, несовершеннолетие фигуранта в момент приготовления к преступлению.

В октябре 2022 года Куликов, готовясь к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, разослал свою анкету в националистические организации, признанные в России террористическими. Принять молодого человека в свои ряды решил «Легион "Свобода России"». Куликову предстояло пройти проверку, совершив диверсии за денежное вознаграждение. Юноша принял решение поджечь участок ВПП на аэродроме под Липецком, при этом Куликов получал подробные инструкции от кураторов нацгвардии в Киеве. После совершения диверсий в Липецкой области фигурант планировал уехать на Украину через Грузию. Однако в феврале прошлого года молодого человека задержали правоохранители.

