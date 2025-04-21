Жителю Архангельска компенсировали моральный ущерб из-за опоздавших автобусов

Соломбальский районный суд Архангельска в январе-марте рассмотрел 17 исков, поданных местным жителем, который требовал компенсацию за моральный ущерб из-за опозданий общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

В каждом случае суд вынес решение в пользу истца, постановив возместить ему 2 тысячи рублей, а также наложить штраф на транспортную компанию.

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Как уточнили в пресс-службе суда, все обращения касались нарушений расписания движения автобусов, осуществляемых транспортной компанией, занимающейся регулярными перевозками. В ходе разбирательств суд учитывал конкретные обстоятельства каждого случая, а также причины задержек.

Судьи, опираясь на принципы справедливости и разумности, пришли к выводу, что компенсация за моральный вред должна составлять 2 тысячи рублей. Помимо этого, по каждому делу с транспортной компании было взыскано дополнительное штрафное возмещение в размере 50% от суммы компенсации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:СудКомпенсацияАрхангельскАвтобус

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