Жительница Орла стала 11-миллионным посетителем выставки «Россия»
Жительница города Орёл Ольга Лутова стала 11-миллионным посетителем проходящей на ВДНХ выставки «Россия». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
В качестве подарка женщина получила сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск. Вместе с семьёй она сможет посетить самые красивые и знаковые места города, а также первый за Уралом сельский парк, галерею «Аниматроник» и экофабрику «Территория тайги» .
«Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области», - отметила гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.
Ранее девятимиллионного посетителя выставки «Россия» Андрея Баторова наградили путёвкой на Байкал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru