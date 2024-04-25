Жительница Орла стала 11-миллионным посетителем выставки «Россия»

В качестве подарка женщина получила сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск. Вместе с семьёй она сможет посетить самые красивые и знаковые места города, а также первый за Уралом сельский парк, галерею «Аниматроник» и экофабрику «Территория тайги» .

«Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области», - отметила гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Ранее девятимиллионного посетителя выставки «Россия» Андрея Баторова наградили путёвкой на Байкал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».