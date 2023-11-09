В Москве арестовали женщину, продавшую ребенка за миллион рублей
Суд в Москве отправил под стражу женщину, обвиняемую в продаже новорожденного сына, сообщила газета «Известия».
По данным следствия, в мае прошлого года жительница Нягани вышла на связь с клиенткой из Москвы и предложила выносить ребенка. Документы стороны не заключали, договоренности носили устный характер.
Девушке провели процедуру искусственного оплодотворения в марте 2023 года. В начале ноября она родила ребенка и получила за это миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.
В мусоропроводе дома на Вешняковской улице в Москве 9 ноября нашли младенца. Жизни ребенка ничего не угрожает, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru