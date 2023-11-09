В Москве арестовали женщину, продавшую ребенка за миллион рублей

Суд в Москве отправил под стражу женщину, обвиняемую в продаже новорожденного сына, сообщила газета «Известия».

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По данным следствия, в мае прошлого года жительница Нягани вышла на связь с клиенткой из Москвы и предложила выносить ребенка. Документы стороны не заключали, договоренности носили устный характер.

Девушке провели процедуру искусственного оплодотворения в марте 2023 года. В начале ноября она родила ребенка и получила за это миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

В мусоропроводе дома на Вешняковской улице в Москве 9 ноября нашли младенца. Жизни ребенка ничего не угрожает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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