В Москве арестовали женщину, продавшую ребенка за миллион рублей

По данным следствия, в мае прошлого года жительница Нягани вышла на связь с клиенткой из Москвы и предложила выносить ребенка. Документы стороны не заключали, договоренности носили устный характер.

Девушке провели процедуру искусственного оплодотворения в марте 2023 года. В начале ноября она родила ребенка и получила за это миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

В мусоропроводе дома на Вешняковской улице в Москве 9 ноября нашли младенца. Жизни ребенка ничего не угрожает, передает «Радиоточка НСН».

