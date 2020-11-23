Жители Новокузнецка вышли на протест к зданию мэрии

В протесте участвуют представители компаний-перевзчиков, общестеные деятели и жители города. Митингующие требовали разговора с главой города Сергеем Кузнецовым, но его не было на месте из-за утраты мамы накануне. К протестующим вышли его заместитель Владимир Смирнов и другие чиновники. Они предложили провести совещание 25 ноября, однако протестующие просят провести его сегодня.

Ранее власти Новокузнецка обновили парк городских автобусов, сократив его на 40 единиц. Кроме того, новый транспорт смог вовремя выйти на линии, а новые водители не знали маршрутов. Вскоре глава города признал, что перевозчик не смог предоставить нужное число автобусов, к тому же часть из них сломалась.

