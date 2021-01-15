Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде

В Москве вновь ожидается сильный снегопад, водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы в своем аккаунте в Instagram.

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По имеющимся данным, снегопад начнется после полуночи и продлится весь день 16 января. В КГХ призвали водителей "быть аккуратнее на дороге" и придерживаться скоростного режима, а пешеходам пожелали быть внимательнее. Интенсивность осадков будет максимальной в полдень.

Снегопад будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-14 м/с, температура воздуха снизится до 15-19 градусов ниже нуля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погодная ОпасностьПогода В МосквеСнегопад
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