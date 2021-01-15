Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде
В Москве вновь ожидается сильный снегопад, водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы в своем аккаунте в Instagram.
По имеющимся данным, снегопад начнется после полуночи и продлится весь день 16 января. В КГХ призвали водителей "быть аккуратнее на дороге" и придерживаться скоростного режима, а пешеходам пожелали быть внимательнее. Интенсивность осадков будет максимальной в полдень.
Снегопад будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-14 м/с, температура воздуха снизится до 15-19 градусов ниже нуля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Пушков: О выходе РФ из Договора по открытому небу больше всего сожалеют в США
- СМИ: Выборы президента Палестины пройдут в мае-июне
- AP: Прокуратура США назвала целью захвата Капитолия «убийство должностных лиц»
- Захарова объяснила выход РФ из Договора по открытому небу
- Эпидемиолог рассказал, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru