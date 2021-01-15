Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде

По имеющимся данным, снегопад начнется после полуночи и продлится весь день 16 января. В КГХ призвали водителей "быть аккуратнее на дороге" и придерживаться скоростного режима, а пешеходам пожелали быть внимательнее. Интенсивность осадков будет максимальной в полдень.

Снегопад будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-14 м/с, температура воздуха снизится до 15-19 градусов ниже нуля.

