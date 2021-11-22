Жителей Москвы и области предупредили о высоком атмосферном давлении

Резкий скачок атмосферного давления — до 750 мм рт. ст. — ожидается в Москве и Подмосковье с 23 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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«Резкое повышение атмосферного давления ожидается во вторник, 23 ноября. Давление... будет более 750 мм ртутного столба», — рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, жителей столичного региона ожидает «нормальная зимняя погода», отмечает RT. Так, во вторник 23 ноября будет солнечно, температура воздуха днем — -2…-4 °С. При этом среду днем потеплеет до нуля, ночью столбики термометров опустятся до -4...-7 градусов. Ожидается, что такая температура сохранится до конца недели, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Московская ОбластьМоскваПогодаРоман ВильфандГидрометцентр России
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