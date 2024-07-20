Житель Петербурга за 1,5 года незаконно легализовал более 400 мигрантов
Жителя Санкт-Петербурга задержали за легализацию более 400 мигрантов, сообщил городской главк Следственного комитета России.
По данным правоохранителей, мужчина в качестве учредителя коммерческой фирмы на протяжении полутора лет занимался незаконной легализацией мигрантов. Он арендовал квартиру, адрес которой указывал как место проживания иностранцев.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной миграции иностранных граждан с использованием служебного положения.
Ранее Следственный комитет предложил лишать мигрантов гражданства России в случае обнаружения факта приготовления, покушения или совершения умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru