Житель Петербурга за 1,5 года незаконно легализовал более 400 мигрантов

По данным правоохранителей, мужчина в качестве учредителя коммерческой фирмы на протяжении полутора лет занимался незаконной легализацией мигрантов. Он арендовал квартиру, адрес которой указывал как место проживания иностранцев.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной миграции иностранных граждан с использованием служебного положения.

Ранее Следственный комитет предложил лишать мигрантов гражданства России в случае обнаружения факта приготовления, покушения или совершения умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, отмечает «Радиоточка НСН».

