Жириновский призвал выдать российские паспорта русским из Средней Азии

«В связи с обострением ситуации в Афганистане и возросшим риском прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, министерству иностранных дел РФ необходимо «дать указание всем нашим посольствам» в Средней Азии и в течение двух недель выдавать паспорта «всем русским, желающим переехать».

