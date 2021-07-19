Жириновский призвал выдать российские паспорта русским из Средней Азии
Власти должны помочь получить российские паспорта русским, которые проживают в Средней Азии и хотят переехать в РФ. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«В связи с обострением ситуации в Афганистане и возросшим риском прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию», — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Жириновского, министерству иностранных дел РФ необходимо «дать указание всем нашим посольствам» в Средней Азии и в течение двух недель выдавать паспорта «всем русским, желающим переехать».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России
- Земфира потребовала «УВАЖЕНИЕ» в сети
- Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Яновского
- ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19
- Голикова сообщила о создании в России «санитарного щита»
- Эксперт рассказал, почему современные смартфоны непригодны для ремонта
- Жириновский призвал выдать российские паспорта русским из Средней Азии
- В ФАС России прокомментировали возможный рост цен на хлеб
- «Били головой о стол». Избитой корреспондентке дали штраф за «мелкое хулиганство»
- В России появится собственная линейка электромобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru