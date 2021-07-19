Жириновский призвал выдать российские паспорта русским из Средней Азии

Власти должны помочь получить российские паспорта русским, которые проживают в Средней Азии и хотят переехать в РФ. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

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«В связи с обострением ситуации в Афганистане и возросшим риском прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, министерству иностранных дел РФ необходимо «дать указание всем нашим посольствам» в Средней Азии и в течение двух недель выдавать паспорта «всем русским, желающим переехать».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ПаспортВладимир Жириновский
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