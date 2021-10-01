Жириновский оценил проект бюджета России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партию радует, что в проекте бюджета треть средств идет на социальные расходы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

По словам Жириновского, у государства достаточно средств, чтобы граждане жили хорошо.

«Не надо отдавать наши богатства другим странам. Продавать — пожалуйста, за предоплату. Долги не прощать. В долг не давать. И тогда у нас будет много и денег, и товаров, и оборудования, и больше счастливых лиц у наших граждан», - отметил он.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении говорится, что в ближайшие два года бюджет будет профицитным, а в 2024 году - дефицитным.

