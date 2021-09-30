Кабмин внёс в Госдуму проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении говорится, что в ближайшие два года бюджет будет профицитным, а в 2024 году - дефицитным. В правительстве отметили, что при формировании документа, в первую очередь, учитывалась необходимость «безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, а также выполнение поручений президента».

«Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации», - пояснили в кабмине.

Ранее в правительстве утвердили проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Согласно документу, в 2022 году доходы федеральной казны превысят 25,2 триллиона рублей, а расходы планируются на уровне 23,6 триллиона рублей, а в 2024-м против 25,8 триллиона доходов будет 26,1 триллиона рублей расходов.

