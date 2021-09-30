Кабмин внёс в Госдуму проект федерального бюджета на 2022-2024 годы
Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В сообщении говорится, что в ближайшие два года бюджет будет профицитным, а в 2024 году - дефицитным. В правительстве отметили, что при формировании документа, в первую очередь, учитывалась необходимость «безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, а также выполнение поручений президента».
«Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации», - пояснили в кабмине.
Ранее в правительстве утвердили проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Согласно документу, в 2022 году доходы федеральной казны превысят 25,2 триллиона рублей, а расходы планируются на уровне 23,6 триллиона рублей, а в 2024-м против 25,8 триллиона доходов будет 26,1 триллиона рублей расходов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Мурашко: Около 50 млн россиян сделали прививки от COVID-19
- Песков не исключил корректировку закона об иноагентах
- Самарская область с 11 октября вводит QR-коды для посещения кино и концертов
- ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану
- Песков заявил, что в Кремле не обсуждали ограничения для непривитых
- «Адъютант был привит». Песков рассказал о случаях COVID-19 в окружении Путина
- Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения террористов из Сирии
- Кабмин внёс в Госдуму проект федерального бюджета на 2022-2024 годы
- В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным
- Моргенштерн станет ведущим телешоу о русских ниндзя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru