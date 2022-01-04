Жириновский напомнил Шукшиной о возможном летальном исходе после COVID-19

«Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», — подчеркнул Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, Шукшина занимается «деструктивной пропагандой».

Ранее с критикой позиции антипрививочников выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов. Он заметил, что на заседании КПРФ, в котором Шукшина принимала активное участие, активно осуждалась вакцинация. Врач также подчеркнул, что заявления о росте заболеваемости после прививки от COVID-19 является глупостью и «полной чушью».

