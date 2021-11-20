Жених дочери Шойгу рассказал о времяпрепровождении с будущим тестем
Блогер Алексей Столяров, который собирается жениться на дочери министра обороны России Сергея Шойгу Ксении, рассказал о совместном досуге с будущим тестем в интервью StarHit
«Он самый позитивный, самый добрый. Я такого человека не встречал. И Ксюша воспитана адекватно. В целом, очень позитивно все», — отметил блогер.
Столяров рассказал, что пробовал настойку, приготовленную генералом. Он отметил, что на рыбалку с министром обороны они не ходили и «шашлыки не жарили».
«Но в тайгу ходили вместе, это потрясающе! Туда пускали, а на рыбалку пока нет», — отметил жених Ксении Шойгу.
Алексей Столяров — известный YouTube-блогер, на чей канал подписаны более 3 млн пользователей. О помолвке Столярова и Ксении Шойгу стало известно в конце мая 2021 года, пишет Газета.ru.
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