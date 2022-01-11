Жена Резника призвала Малахова уйти из шоу «Прямой эфир»
Жена поэта Ильи Резника Ирина предложила Андрею Малахову «уйти из грязи» и покинуть место ведущего ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Об этом Ирина Резник рассказала в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, Малахов, который ведет программу, где часто поднимаются скандальные подробности личной жизни знаменитостей, должен осознать, что для него настало время раздумий.
Супруга поэта также призвала Малахова исправиться и творить добрые дела для себя. Ирина Резник не стала комментировать информацию о проблемах со здоровьем Андрея Малахова.
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