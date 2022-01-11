Жена Резника призвала Малахова уйти из шоу «Прямой эфир»

По ее словам, Малахов, который ведет программу, где часто поднимаются скандальные подробности личной жизни знаменитостей, должен осознать, что для него настало время раздумий.

Супруга поэта также призвала Малахова исправиться и творить добрые дела для себя. Ирина Резник не стала комментировать информацию о проблемах со здоровьем Андрея Малахова.

