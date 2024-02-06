Театр имени Ленсовета: Боярский проходит плановое обследование в больнице
Актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу для планового обследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Ленсовета.
Ранее СМИ сообщили, что Боярский прибыл в больницу в Петербурге, по предварительным данным, артисту проведут коронарографию и стентирование.
Как отметила собеседница агентства, плановое обследование актера «очень ненадолго».
«Все спектакли (с участием Боярского. — НСН), заявленные в репертуаре театра, сохраняются», – сообщили в учреждении, указав, что актер выйдет на сцену 20 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru