Театр имени Ленсовета: Боярский проходит плановое обследование в больнице

Актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу для планового обследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Ленсовета.

СМИ сообщили о госпитализации Михаила Боярского

Ранее СМИ сообщили, что Боярский прибыл в больницу в Петербурге, по предварительным данным, артисту проведут коронарографию и стентирование.

Как отметила собеседница агентства, плановое обследование актера «очень ненадолго».

«Все спектакли (с участием Боярского. — НСН), заявленные в репертуаре театра, сохраняются», – сообщили в учреждении, указав, что актер выйдет на сцену 20 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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