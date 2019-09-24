Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными

Действия Google и Facebook, направленные на распространение политической рекламы во время выборов в России были агрессивными. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Заявления компаний о том, что они являются лишь платформой для рекламодателей он назвал лукавством.

Также Жаров отметил, что речи о том, что компании не знали, что они делают, идти не может. Поскольку год назад – перед единым днем голосования – представители ведомства встречались с ними и разъясняли нормы законодательства РФ.

Кроме того, как отмечает РИА ФАН, ранее глава Роскомнадзора поддержал инициативу депутатов по введению штрафов для корпораций Google и Facebook за вмешательство в дела России.