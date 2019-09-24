Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными
Действия Google и Facebook, направленные на распространение политической рекламы во время выборов в России были агрессивными. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Заявления компаний о том, что они являются лишь платформой для рекламодателей он назвал лукавством.
Также Жаров отметил, что речи о том, что компании не знали, что они делают, идти не может. Поскольку год назад – перед единым днем голосования – представители ведомства встречались с ними и разъясняли нормы законодательства РФ.
Кроме того, как отмечает РИА ФАН, ранее глава Роскомнадзора поддержал инициативу депутатов по введению штрафов для корпораций Google и Facebook за вмешательство в дела России.
Напомним, 8 сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные в Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России.
Между тем, в одном из пилотных регионов начался монтаж оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, эксперимент идёт в разных стадиях, однако завершить его планируется к середине октября. Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть суммы, которая была выделена на исполнение законопроекта о суверенном интернете в России.
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