«Жалоб нет!»: Штрафы для авиакомпаний за «ошибки» в билетах сочли бессмысленными
Павел Герасимов заявил НСН, что авиакомпании не допускают систематических или умышленных нарушений, ошибок практически не случается.
Ошибки с неправильным указанием информации в билете случаются в авиакомпаниях очень редко, подобных жалоб от пассажиров практически нет, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН.
Авиакомпании начнут штрафовать за неправильную информацию о проездных документах, пишут «Известия». Это связано с тем, что из-за ошибочных данных о времени вылетов, некорректного оформления билетов люди не попадают на свои рейсы. Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по транспорту, где считают, что права пассажиров должны быть защищены.
«Я не встречал, чтобы неправильно было указано время вылета. Это какая-то исключительная ситуация. Я не вижу проблемы, которую они хотят разрешить этим законопроектом. Конечно, есть задержки рейсов, но это обычная ситуация. Есть правила перевозки, если компания их не соблюдает, пассажир может потребовать взыскать стоимость авиабилета вместе со штрафом в 50% от стоимости. Этого штрафа вполне достаточно. Нельзя сказать, что авиакомпании что-то нарушают умышленно и систематически. Есть международные стандарты, которым следуют при оформлении билетов, при регистрации», - отметил он.
По его словам, пассажиры чаще жалуются на питание и правила перевозки ручной клади, но компании в данном случае ничего не нарушают.
«Возможно, есть какие-то такие моменты в чартерных компаниях в отдаленных регионах, но массовой проблемы точно нет, у пассажиров в этом смысле никаких неудобств нет. Жалоб нет. Пассажиры жалуются обычно на отсутствие питания, на требования к ручной клади. Но это все описано в правилах перевозки компании, они ничего не нарушают», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».
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