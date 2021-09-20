«Здесь все повязаны!» Манипуляции с дорогой разозлили жителей Подмосковья
Пока жители Подмосковья бьются с властями Пушкинского района из-за дороги «Ивантеевка-Правдинский», на ее маршруте продолжают незаконно строить новые коттеджи.
Жители подмосковных деревень городского округа Пушкинский после своего обращения к Путину добились публичного обсуждения скандального проекта автодороги «Ивантеевка-Правдинский», однако встреча с местными властями превратилась в митинг протеста с участием сотен человек.
НСН ранее сообщала о том, что первоначальный маршрут этой дороги регионального значения «завернули» после того, как дорога уткнулась в коттеджи поселка «Жюльверн», незаконно построенные на ее пути. Местные власти, напомним, удивительным образом пошли навстречу самозастройщикам, но «крайними» оказались около десятка небогатых деревень, детский оздоровительный лагерь и даже местное кладбище.
Спецкор НСН отправился на место событий, где претензии местных жителей сводятся к коррупции, здравому смыслу и экологии.
«ВЫ ПОИМЕЛИ БАБЛО!»
Как сообщила НСН главный архитектор проекта генплана ГО Пушкинский, представитель «НИиПИ градостроительства» Александра Шмакова, разработка этой дороги началась еще в 2012 году, о ней прекрасно знали местные власти, однако коттеджному поселку «Жюльверн» каким-то образом удалось построиться на ее пути.
«Местные власти прекрасно знали, что идет дорога, у нее есть коридор, который надо оставить свободным и ни в коем случае нельзя застраивать. Но, к сожалению, так случилось, что его застроили, и возникла необходимость в новом маршруте дороги. Все делалось неправильно. Если бы «Жюльверн» учел коридор, он мог бы спроектировать строительство, чтобы была и дорога, и их дома, но они это не сделали, местная власть их не заставила. И сейчас «Жюльверн» стал нашим планировочным ограничением. Но, простите, это вопрос к администрации», - убеждена Шмакова.
В администрации ГО Пушкинский отказалось давать комментарии НСН по этому вопросу. Тем не менее, ситуацию несколько прояснили в Управлении архитектуры округа.
«Изначально застройщик «Жюльверна» не разработал проект планировки, и никто не видел, что он там делает. Они строили самовольно, разрешения на строительство администрация не выдает с 2015 года. Сейчас это всё нелегально. Но, людей жалко, поэтому перенесли дорогу, пытались направить её через Грибовский лес», - пояснила НСН главный эксперт УАиГ администрации ГО Пушкинский Элона Закревская.
Однако, у местных жителей лесных деревень своя версия событий, которую они открыто высказывают, не стесняясь в выражениях.
«Вы сначала «Жюльверну» дали построиться, взяли с них налоги, а сейчас дорогу пускаете по нашим полям! Почему вы, администрация, поимели бабло с «Жюльверна», когда продали им непосредственно там земли и разрешили строительство, а теперь ходите и мозги людям делаете?!» - негодовал на встрече с властями житель СНТ «Скалба» Артем Гарибян.
Со своей стороны, жительница СНТ «Родник» Ольга Чурилова грозит обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
«Дорогу утвердили в 2016 году. Росреестр её зарегистрировал. И тут же, в 2017 году эта же земля попадает под строительство коттеджного поселка. Мы будем обращаться в Следственный комитет к Бастрыкину, потому что к местным властям обращаться бесполезно, здесь все друг с другом повязаны. Все молчат, получаем просто отписки», - сказала она НСН.
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ВОЙНА
Местные жители принесли на «общественные обсуждения» с властями транспаранты с требованием не трогать Невзоровские поля, по которым теперь должна пройти новая дорога. Между домами и кладбищем всего 145 метров. Местные жители не понимают, как между ними может пройти 6-полосная дорога, и зачем вообще она тут нужна.
«При наличии ЦКАД, МКАД, Третьего кольца, старой бетонки, новых хорд, разгружающих Ярославское шоссе, зачем нам еще одна 6-полосная платная дорога шириной 100 метров? Кто ей будет пользоваться?» - задается вопросом Ольга Чурилова.
«Администрация перекладывает свои проблемы на людей. Тут зеленая зона, а в итоге, в 10 метрах от меня пойдет трасса? Они пытались через «Жюльверн» ее провести, не получилось, там живут генералы-депутаты. Дальше через Зверосовхоз, - люди вышли, та же самая ситуация. Сейчас пытаются провести через нас», - добавил Артем Гарибян.
В администрации также не видят особой нужды в дороге.
«Мы не отстаиваем эту дорогу, она не особо целесообразна», - призналась НСН Элона Закревская.
Александра Шмакова также говорит, что это лишь один из вариантов маршрута дороги, и не факт, что она вообще будет построена.
«Это региональная дорога, и ее назначение определят позже. Мы вообще понятия не имеем, зачем ее строят. Это не проект, это один из вариантов проекта. В этом году строительство не начнется. Дай бог, лет через 20. Может быть, никогда. Она разрабатывалась еще в 2012 году. Эта дорога зависит от проблем области. Это просто вариант. Трассу можно изменить», - сказала НСН заслуженный архитектор Московской области.
СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
А пока жители деревни Невзорово протестуют против внезапно свалившейся на их голову дороги, на ее первоначальном маршруте продолжается незаконное строительство.
Вместе с местными жителями мы проехались до поселка «Жюльверн» и увидели, что на «плановом месте» дороги построено множество новых домов. Более того, там, где должна была идти дорога, уже начали возводить новый коттеджный поселок «Грибово Лайф», в котором продают участки по 500 тыс. рублей за сотку.
По итогам «общественного обсуждения» 200 местных жителей записали свои претензии в залитый дождевой водой журнал администрации, и признались, что не верят в то, что мнение простых людей будет услышано.
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