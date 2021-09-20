«Здесь все повязаны!» Манипуляции с дорогой разозлили жителей Подмосковья

Пока жители Подмосковья бьются с властями Пушкинского района из-за дороги «Ивантеевка-Правдинский», на ее маршруте продолжают незаконно строить новые коттеджи.

Жители подмосковных деревень городского округа Пушкинский после своего обращения к Путину добились публичного обсуждения скандального проекта автодороги «Ивантеевка-Правдинский», однако встреча с местными властями превратилась в митинг протеста с участием сотен человек.

НСН ранее сообщала о том, что первоначальный маршрут этой дороги регионального значения «завернули» после того, как дорога уткнулась в коттеджи поселка «Жюльверн», незаконно построенные на ее пути. Местные власти, напомним, удивительным образом пошли навстречу самозастройщикам, но «крайними» оказались около десятка небогатых деревень, детский оздоровительный лагерь и даже местное кладбище.

Спецкор НСН отправился на место событий, где претензии местных жителей сводятся к коррупции, здравому смыслу и экологии.

Богатый «Жюльверн» сдвинул дорогу за счет бедных деревень Подмосковья
«ВЫ ПОИМЕЛИ БАБЛО!»

Как сообщила НСН главный архитектор проекта генплана ГО Пушкинский, представитель «НИиПИ градостроительства» Александра Шмакова, разработка этой дороги началась еще в 2012 году, о ней прекрасно знали местные власти, однако коттеджному поселку «Жюльверн» каким-то образом удалось построиться на ее пути.

«Местные власти прекрасно знали, что идет дорога, у нее есть коридор, который надо оставить свободным и ни в коем случае нельзя застраивать. Но, к сожалению, так случилось, что его застроили, и возникла необходимость в новом маршруте дороги. Все делалось неправильно. Если бы «Жюльверн» учел коридор, он мог бы спроектировать строительство, чтобы была и дорога, и их дома, но они это не сделали, местная власть их не заставила. И сейчас «Жюльверн» стал нашим планировочным ограничением. Но, простите, это вопрос к администрации», - убеждена Шмакова.

В администрации ГО Пушкинский отказалось давать комментарии НСН по этому вопросу. Тем не менее, ситуацию несколько прояснили в Управлении архитектуры округа.

«Изначально застройщик «Жюльверна» не разработал проект планировки, и никто не видел, что он там делает. Они строили самовольно, разрешения на строительство администрация не выдает с 2015 года. Сейчас это всё нелегально. Но, людей жалко, поэтому перенесли дорогу, пытались направить её через Грибовский лес», - пояснила НСН главный эксперт УАиГ администрации ГО Пушкинский Элона Закревская.

Однако, у местных жителей лесных деревень своя версия событий, которую они открыто высказывают, не стесняясь в выражениях.

«Вы сначала «Жюльверну» дали построиться, взяли с них налоги, а сейчас дорогу пускаете по нашим полям! Почему вы, администрация, поимели бабло с «Жюльверна», когда продали им непосредственно там земли и разрешили строительство, а теперь ходите и мозги людям делаете?!» - негодовал на встрече с властями житель СНТ «Скалба» Артем Гарибян.

Со своей стороны, жительница СНТ «Родник» Ольга Чурилова грозит обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«Дорогу утвердили в 2016 году. Росреестр её зарегистрировал. И тут же, в 2017 году эта же земля попадает под строительство коттеджного поселка. Мы будем обращаться в Следственный комитет к Бастрыкину, потому что к местным властям обращаться бесполезно, здесь все друг с другом повязаны. Все молчат, получаем просто отписки», - сказала она НСН.


ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Местные жители принесли на «общественные обсуждения» с властями транспаранты с требованием не трогать Невзоровские поля, по которым теперь должна пройти новая дорога. Между домами и кладбищем всего 145 метров. Местные жители не понимают, как между ними может пройти 6-полосная дорога, и зачем вообще она тут нужна.

«При наличии ЦКАД, МКАД, Третьего кольца, старой бетонки, новых хорд, разгружающих Ярославское шоссе, зачем нам еще одна 6-полосная платная дорога шириной 100 метров? Кто ей будет пользоваться?» - задается вопросом Ольга Чурилова.

«Администрация перекладывает свои проблемы на людей. Тут зеленая зона, а в итоге, в 10 метрах от меня пойдет трасса? Они пытались через «Жюльверн» ее провести, не получилось, там живут генералы-депутаты. Дальше через Зверосовхоз, - люди вышли, та же самая ситуация. Сейчас пытаются провести через нас», - добавил Артем Гарибян.

В администрации также не видят особой нужды в дороге.

«Мы не отстаиваем эту дорогу, она не особо целесообразна», - призналась НСН Элона Закревская.

Александра Шмакова также говорит, что это лишь один из вариантов маршрута дороги, и не факт, что она вообще будет построена.

«Это региональная дорога, и ее назначение определят позже. Мы вообще понятия не имеем, зачем ее строят. Это не проект, это один из вариантов проекта. В этом году строительство не начнется. Дай бог, лет через 20. Может быть, никогда. Она разрабатывалась еще в 2012 году. Эта дорога зависит от проблем области. Это просто вариант. Трассу можно изменить», - сказала НСН заслуженный архитектор Московской области.
СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А пока жители деревни Невзорово протестуют против внезапно свалившейся на их голову дороги, на ее первоначальном маршруте продолжается незаконное строительство.

Вместе с местными жителями мы проехались до поселка «Жюльверн» и увидели, что на «плановом месте» дороги построено множество новых домов. Более того, там, где должна была идти дорога, уже начали возводить новый коттеджный поселок «Грибово Лайф», в котором продают участки по 500 тыс. рублей за сотку.

По итогам «общественного обсуждения» 200 местных жителей записали свои претензии в залитый дождевой водой журнал администрации, и признались, что не верят в то, что мнение простых людей будет услышано.

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